松屋フーズが展開する「松屋」は11月26日午前10時から、「煮込みビーフシチュー」を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。松屋 「煮込みビーフシチュー」発売 【関連記事】松のや「極厚ロースかつ」発売、“松のや史上最重量級”200gの満足感･大ボリューム、ささみかつなど盛り合わせ定食も販売「煮込みビーフシチュー」は、牛肉を赤ワイン仕込みの濃厚ソースで贅沢に煮込んだ商品。「冬のごちそう、あったか絶品メニュー」として