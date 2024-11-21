Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。鶏肉を「昆布締め」にして茹でると美味しいらしい。料理家の長谷川あかり（@akari_hasegawa）さんがX（Twitter）で紹介した「昆布締め塩鶏」というレシピで、鶏むね肉に塩を振り、昆布で挟んで一晩置いたのち、茹でるだけというもの。 イチオシ鶏むね料理、昆布締め塩鶏のレシピです。鶏むね肉重量の1.5%の塩をすり込んで、昆布締めにし一晩寝かせてから茹でるだけ。風味豊かな