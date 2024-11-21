ロシア政府は、プーチン大統領が北朝鮮の動物園にライオンなど70以上の動物を贈ったと発表した。軍事協力が拡大する中、蜜月ぶりを強調している。ロシア政府は20日、モスクワ動物園のライオンや熊など70以上の動物が平壌にある中央動物園に寄贈されたと発表した。これらは「プーチン大統領が北朝鮮市民に贈ったプレゼントだ」としている。この動物園には2024年4月にもオウムなどの鳥類が贈られていて、ロシアのコズロフ天然資源環