by Sascha Frühholz, UZH古代から世界各地でさまざまな楽器を用いた儀式が行われてきましたが、頭蓋骨を模したアステカの笛は他のものとは一線を画す音色を持っています。死者の叫び声のような笛の音を被験者に聞かせて、その脳の活動をスキャンした実験により、この笛は人に背筋が凍るような恐怖と、それ以上の複雑な印象を与えることが確かめられました。Psychoacoustic and Archeoacoustic nature of ancient Aztec skull