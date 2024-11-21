「中国市場の将来に注目」広州サイゼリヤ総経理7日、広東省広州市にあるサイゼリヤの店舗前で、順番待ちの整理券を受け取る消費者。（広州＝新華社記者/丁楽）【新華社広州11月21日】日本のイタリア料理店チェーンの「サイゼリヤ」が中国人消費者の胃袋をつかんでいる。広東省でも大規模な店舗拡大を計画し、新工場を建設するなど、意欲的な取り組みを見せる。広州薩莉亜餐飲（広州サイゼリヤ）の宮本徳明総経理に話を聞いた。