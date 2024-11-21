人気アイドルグループ Snow Man の新番組となるトラベルリアリティショー「旅するSnow Man（仮）」が、Disney+（ディズニープラス）で2025年に配信されることが決定した。現地時間21日、シンガポールのマリーナベイ・サンズで開催された「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」内で発表された。Snow Man は2012年に結成され、2020年にCDデビューを果たすと、国内外を問わず多方面で活躍し、日本のエンターテイメン