【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が来月１日（現地時間）、米ＡＢＣテレビで放送される年末番組「ＴｈｅＷｏｎｄｅｒｆｕｌＷｏｒｌｄｏｆＤｉｓｎｅｙ：ＨｏｌｉｄａｙＳｐｅｃｔａｃｕｌａｒ」にＫ―ＰＯＰアーティストとして初めて出演し、クリスマスキャロルを歌う。所属事務所が２１日、伝えた。同番組は今年で９回目を迎えるディズニーの特集番組で、これまでに