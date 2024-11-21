動画配信やライブ配信の世界に、新たな風が吹き込まれた。2024年10月28日、Steam版「カラオケJOYSOUND for STREAMER」がリリースされ、配信者たちの間で大きな話題を呼んでいる。このサービスの最大の特徴は、搭載されている楽曲がすべて配信で使用可能という点だ。 【写真】「カラオケJOYSOUND for STREAMER」ならライブ配信でも使用可能 これまで、多くの配信者が楽曲使用に関して悩まされてきた背景には、複雑な