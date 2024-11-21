ASEAN＝東南アジア諸国連合に日本やアメリカ、中国などを加えた国防相会議がさきほど、ラオスで始まりました。南シナ海情勢が主な焦点となるなか、アメリカのトランプ次期政権への警戒感が高まっています。ASEANと日本などの関係国による国防相会議では、中国が威圧的な行動を強める南シナ海情勢などをめぐって議論が交わされるとみられます。ASEANの間ではアメリカファーストを掲げるトランプ次期大統領が地域への関与を弱めるこ