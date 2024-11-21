成田国際空港に、第1ターミナルと第2ターミナルに5店舗を11月8日にオープンした。第1ターミナル中央ビル新館3階制限エリアに、「THE LIQUOR NARITA AIRPORT」をオープンした。国内外有名ブランドのアルコール類や、シガーを幅広く取り揃えた新しい形の大型高級酒専門店。営業時間は午前7時半から午後9時まで。また、第2ターミナル本館3階の制限エリアに、世界初の空港ブティックとなる「GUERLAIN」をはじめ、「sisley」、「LA PRAI