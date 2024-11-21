総合格闘技団体ＲＩＺＩＮのガールズユニット「ＲＩＺＩＮガール」がイベント「ＲＩＺＩＮガールフェス」を２４日に開催する。正午と午後４時からの２回開催に決まった。東京スカイツリーに隣接する東京ソラマチ５階の「スペース６３４」で行われる。アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」がゲスト出演する。