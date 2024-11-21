［アテネ２０日ロイター］ - ギリシャ全土でインフレに抗議するゼネストが２０日発生し、船舶や鉄道、バスの運行が止まり、公共交通機能はまひしている。首都アテネでは、国内最大の労働組合メンバーである医師や教員、建設・運輸労働者ら数千人が賃上げと生活水準の向上を求めてデモ行進しながら「労働者の権利は法律だ」と主張して「物価高騰に反対するゼネスト」と書かれた横断幕を掲げた。参加者の１人、裁判所職員の