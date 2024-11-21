Maria Martinez[ベルリン ２１日 ロイター] - ドイツ財務省が２１日発表した月報によると、１０月の連邦・地方政府の税収は前年同月比８．２％増の６０９億ユーロ（６４１億１０００万ドル）だった。多少の変動はあるものの、年初から増加傾向が続いているとした。１─１０月の税収は前年同期比３．３％増の６８６９億ユーロだった。ドイツの第３・四半期国内総生産（ＧＤＰ）は予想外に０．２％増加し、景気後退を回避。ただ