洗濯物の乾燥にかかる電気代を節約するために、乾燥機能付きドラム式洗濯機であるにもかかわらず乾燥機能を使わず、サーキュレーターを併用しながら室内干しをしている方もいるでしょう。ドラム式洗濯乾燥機は、短時間で洗濯から乾燥まで一気に行える便利さがありますが、そのとき気になるのは電気代です。 そこで本記事では、ドラム式洗濯乾燥機で洗濯から乾燥まで一気に行う場合と、室内干しでサー