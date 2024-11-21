うつろな表情がすべてを物語っていた。❤ＳＥＸＹ すぎるっ！！！❤ 貴景勝の妻は元大関・北天佑の次女で4歳年上の「ＳＥＸＹすぎる」元モデル！大相撲九州場所の10日目（20日）、新大関・大の里（24）が痛恨の4敗目を喫した。相手は9勝1敗と好調の平幕・隆の勝。ひたすら前に突き進む押し相撲が特徴の力士だが、この日は「奇策」に打って出た。立ち合いで変化すると、渾身のノド輪。意表を突かれた大の里は上体を