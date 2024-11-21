天池国家森林公園に広がる冬景色中国甘粛省文県19日、天池国家森林公園の景色。（ドローンから、隴南＝新華社記者/郎兵兵）【新華社隴南11月21日】中国甘粛省隴南（ろうなん）市文県の天池国家森林公園でこのほど、雪が降った。遠くの山々に白く降り積もった雪が、青い湖や森と絶景を織り成した。天池国家森林公園に広がる冬景色中国甘粛省文県19日、天池国家森林公園に広がる雪景色。（ドローンから、隴南＝新華社記者/郎兵