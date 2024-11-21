【W杯2026アジア最終予選】中国代表 1−3 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）【映像】曲がりながら落ちるピンポイントクロスまさに黄金の左足だ。日本代表のMF久保建英が左CKを蹴り込むと、ピンポイントクロスでFW小川航基のヘディングシュートを引き出し、先制点を演出した。精密機械のような左足のキックに、ファンがSNS上で大いに