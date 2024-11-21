【朱羅 蒼衣 翠】 2025年6月 発売予定 予約受付開始：11月21日 価格：28,600円 コトブキヤは、フィギュア「朱羅 蒼衣 翠」の予約受付を11月21日より開始した。発売は2025年6月を予定し、価格は28,600円。 メガミデバイスフィギュアシリーズ第3弾、朱羅 弓兵が小麦色の肌に競泳水着を纏った姿「朱羅 蒼衣 翠」として立体化。和