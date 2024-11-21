２０日午後６時２０分頃、大阪市淀川区西中島の公園で、同市生野区の中国籍の会社員男性（３２）が男２人に襲われ、現金約９００万円の入ったリュックサックを奪われた。男性は首に軽いけがを負い、男２人は逃走。大阪府警淀川署が強盗傷害容疑で捜査している。発表では、男性はＳＮＳで知り合った女（２９）から「金に困っている。５０万元を日本円に両替してほしい」と頼まれ、女が指定した公園に現金約１２００万円入りのリ