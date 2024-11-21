俳優の火野正平さんの訃報を受け、小川知子（75）が20日、自身のインスタグラムで追悼した。和田正人、最後の思い出は「なんかお前、色気が出てきたな…」《追悼・火野正平さん》「正平君が亡くなったんですね」と書き出し、「私と同じ年です。芸能界デビューも同じ12歳から。子役の頃からの知り合いで、私には本名の『二瓶康一』君の方がなじみがあります」と回想。「照れ屋さんでおちゃめ。そして優しい人でした。女性からモテモ