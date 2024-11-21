¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åß¥³¡¼¥Ç¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤ó¿·¤·¤¤¾åÃå¡Ä¡Ä??¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼??¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤¤¤¦¤È²¿¤Ã¤±¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ä¡Ä??Ãå¤Þ¤·¤¿¡¼¾Ð¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ã»¤¤¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¢¥°¥ì¥¤¤Î¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥¢¥¦¥¿