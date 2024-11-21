「スターバックス」は、11月22日（金）から、ホリデーシーズンの第2弾フードを、全国の店舗で発売する。【写真】間違いない組み合わせ！「ブルーベリー＆クリームチーズ デニッシュ 」もおいしそう■かわいい見た目にワクワク今回発売されるのは、“From＿ To＿ ‐Gift is limitless‐”をテーマにした、ありがとうの気持ちを形にして贈るフード4品。「クッキーサンド ストロベリー＆チョコ」は、ザクザク食感のココアクッ