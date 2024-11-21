ホンダは２１日、電気自動車（ＥＶ）向け次世代バッテリーとして期待される「全固体電池」の量産に向け、本田技術研究所の栃木県さくら市にある拠点内に立ち上げた実証用生産ラインを２０２５年１月に稼働させると発表した。技術や品質などを検証した上で、２０年代後半の量産化を目指す。