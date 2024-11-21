Number_i・神宮寺勇太が、ジュエリーブランド「MIKIMOTO」とのパートナーシップ契約を締結。ニューヨーク・5番街にある店舗に初来店した。【写真】「MIKIMOTO」のジュエリーを身にまとったNumber_i・神宮寺勇太ニューヨーク店を来訪！神宮寺は、ミキモトが2024年6月のパリ・オートクチュール期間中に開催した、新作ハイジュエリーコレクション「The Bows（ザ・ボウズ）」の発表会に来場、今回のパートナーシップ契約を締結す