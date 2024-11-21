橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「さよなら糸島 ただいま神戸」（第39回）が21日に放送され、専門学校でケンカの仲裁に入った結（橋本）が巻き込まれてしまう姿が描かれると、ネット上には「被弾したwww」「かわいそすぎるwww」「トリオ漫才で見るやつ」などの声が集まった。【写真】驚きの表情の結（橋本環奈）明日の『おむすび』場面カット結は栄養専門学校で