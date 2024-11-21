ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す佐々木朗希投手（２３）に２０日（日本時間２１日）、ヤンキースのハル・スタインブレナー・オーナーが獲得に乗り出すことを表明した。オーナー会議後に同オーナーに取材したニューヨーク・デイリーニューズ紙のゲーリー・フィリップ記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿。同オーナーの「ポスティングされる日本人選手について球団内ではまだ具体的には何も話し合いをして