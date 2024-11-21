関西電力美浜原発。手前から3号機、2号機、1号機＝14日、福井県美浜町（共同通信社ヘリから）関西電力は21日、補助建屋内の海水が通る配管で穴や内側から薄くなる「減肉」が確認され、運転を停止した美浜原発3号機（福井県美浜町）の原子炉を起動したと発表した。同日夜に発送電を再開する予定。10月15日に原子炉を停止して以来、運転は約1カ月ぶり。関電によると、21日午前1時、核分裂反応を抑える制御棒を引き抜く作業を始め