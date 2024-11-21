「明治神宮野球大会・高校の部２回戦、横浜２−０明徳義塾」（２１日、神宮球場）明徳義塾が１９９７年以来２７年ぶりに初戦で敗退した。横浜のスーパー１年生で最速１５０キロ右腕・織田翔希投手に２安打無得点で完封負け。馬淵史郎監督は横浜歴代の名投手の名を挙げながら、織田の伸び代を分析した。指揮官は米大リーグなどでプレーした松坂、元ロッテの成瀬、現中日・涌井と甲子園で対戦。「松坂、成瀬、涌井。３回甲子園