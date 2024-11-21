バーレーン戦に続き、アウェー中国戦では乱入者を含む多数の異例事態森保一監督率いる日本代表は、アウェーの異様な雰囲気を乗り越え、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で快調に勝ち点を重ねている。6節を終えて敵地での試合は4試合、すべて白星だ。なかでも11月19日の中国戦は異例事態のオンパレード。中国特有の洗礼とは裏腹に、人に焦点を当てればまた違った一面が見えてくる。「レーザーポインターもそうだ