政府の経済対策をめぐり、自民・公明両党と国民民主党が20日、「103万円の壁」の引き上げの明記で合意したのを受け、自民党の税制調査会は具体的な議論に入りました。「103万円の壁」対策として、税制改正の中で所得税の非課税枠が議論され、引き上げられます。自民党・宮沢税調会長：地方、特に政令市の反発というものが大変強いという中で、財源をしっかり考えていかなければいけないだろうと（いう意見があった）。宮沢会長は、