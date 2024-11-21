電線各社「御三家」が上方修正、光ファイバーの需要が急増 2025年3月期第2四半期（4～9月）決算発表が一巡した。日経平均株価の決算直前の1株利益は2,500円程度だったが、直近では2,420円台にまで低下。全体としては、当初一段の増加が見込まれていただけに、厳しい内容だったと総括されている。中国経済の低迷、日本の酷暑や豪雨の影響、そして自動車の不正検査の影響も指摘されている。 こうした中で、好決算が目