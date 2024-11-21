中国ＥＶのＮＩＯ、７〜９月売上高２・１％減安徽省合肥市の新橋スマート電気自動車（EV）産業パークにある新興EVメーカー、上海蔚来汽車（NIO）の第2工場で稼働するNEV生産ライン。（5月9日撮影、合肥＝新華社記者/張端）【新華社合肥11月21日】中国の新興電気自動車（EV）メーカー、蔚来集団（NIO）が20日に発表した2024年第3四半期（7〜9月）決算は、売上高が前年同期比2.1％減の186億7千万元（1元＝約21円）、調整後純損益が