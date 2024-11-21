羅若鉄道のミーラン−チャルクリク区間が開通中国新疆ウイグル自治区【新華社ウルムチ11月21日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州若羌（チャルクリク）県のチャルクリク駅で15日、貨物列車11216便の一番列車が出発した。これにより同県の羅布泊（ロプノール）鎮とチャルクリク鎮を結ぶ羅若鉄道の米蘭（ミーラン）鎮−チャルクリク区間が開通し、同鉄道の建設は大きな進展を遂げた。羅若鉄道は同自治区哈