BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense9」、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno11 A」、ソニー製スマートフォン「Xperia 10 VI」の提供を2024年11月21日より開始します(注1)。 BIGLOBE「スマートフォン3機種」 BIGLOBEは、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense9」、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno11 A」、ソ