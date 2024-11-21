記者団の取材に応じる中部電力の林欣吾社長＝21日午前、静岡県庁中部電力の林欣吾社長は21日、静岡県庁を訪れ、原子力規制委員会に示した浜岡原発（同県御前崎市）の防潮堤を海抜22mから28mにかさ上げする方針を鈴木康友知事に説明した。林社長は「長い間県民の皆さまに心配をおかけした。これからも的確に安全のために設備対策を行い、丁寧な情報公開をしていく」と話した。鈴木知事は「釈迦に説法ではあるが、原子力発電は安