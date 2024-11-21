国会で開かれた衆院議運委理事会。奥中央は林官房長官＝21日午前林芳正官房長官は21日午前、衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、臨時国会を28日召集とする政府方針を伝達した。衆院で少数与党となった自民、公明両党は、政府の経済対策の裏付けとなる2024年度補正予算案の審議に臨む。焦点は自民派閥裏金事件を受けた政治資金規正法の再改正で、与野党の論戦が本格化する。自民、立憲民主両党は29日に石破茂首相による所