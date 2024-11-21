東京時間10:46現在 ＮＹ原油先物JAN 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝69.07（+0.32+0.47%） NY市場では利益確定売りもあってマイナス圏となったNY原油先物は時間外で反発。