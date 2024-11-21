USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.508.1610.147.49 1MO11.287.8710.567.66 3MO10.777.4410.207.57 6MO10.597.3210.217.79 9MO10.477.2810.227.98 1YR10.397.2810.208.14 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.939.607.16 1MO11.379.777.51 3MO11.1