【週刊少年チャンピオン 2024年51号】 11月21日 発売 価格：360円 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2024年51号」を11月21日に発売した。価格は360円。 今号の表紙&巻頭グラビアには「僕が見たかった青空」が登場。サイン入りクリアカードが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者100名プレゼント企画も実施される。