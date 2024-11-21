兵庫県の斎藤元彦知事は、再選後初めての対外公務となる関西広域連合の会合に出席しました。冒頭、三日月連合長（滋賀県知事）から挨拶を求められて、斎藤知事は「昨日から２期目がスタートしました、改めて感謝申し上げます。関西を盛り上げるため、兵庫県も全力を尽くします」と挨拶しました。１１月２１日、大阪市内で開かれた関西広域連合の会合は、斎藤知事にとって再選後初めての対外公務で、関西の府県の知事らと公の場で顔