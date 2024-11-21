Ｃｏｍｉｎｉｘが高い。午前１０時ごろ、ＫａｍｏｇａｗａＨＤ（京都市伏見区）の株式をすべて取得し、完全子会社化すると発表した。コミニックスグループの強みであるグローバル販売ネットワークや大手自動車メーカーを中心とした顧客網と、ＫａｍｏｇａｗａＨＤグループが保有する生産財の総合サプライヤーとしての一気通貫の提供ノウハウを掛け合わせ、両社グループの製造ノ