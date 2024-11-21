タレントの菊地亜美さんが2024年11月20日、第2子妊娠中の大きなお腹の写真をインスタグラムで公開した。「今すぐ産まれてもおかしくなさそうな大きさだけど...」菊地さんは「今すぐ産まれてもおかしくなさそうな大きさだけど、まだ妊娠６ヶ月だよ？え？？？」として、お腹の大きさがよくわかる2枚の写真を公開。菊地さんはハッシュタグを使い、「＃全妊娠6ヶ月で一番出てる自信ある＃そんな一番いらない＃第一子の妊娠９ヶ月の