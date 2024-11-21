ジェイテクトやＤＭＧ森精機など工作機械関連株の一角が堅調に推移している。日本工作機械工業会が２０日発表した１０月の受注速報によると、受注総額は前年同月比９．３％増の１２２４億１９００万円となった。前年を上回るのは３カ月ぶりとなる。中国経済の減速懸念が工作機械株の重荷となっていたが、１０月の受注状況を受けた見直し買いが株価の支えとなったようだ。受注総額のうち内需は同１．０％減となった一方、外需は同