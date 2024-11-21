■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4597) ソレイジア 東証グロース (7719) 東京衡機 東証スタンダード (2459) アウン 東証スタンダード (8107) キムラタン 東証スタンダード (9161) ＩＤ＆ＥＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9468) カドカワ 東証プライム (6674) ＧＳユアサ