希少病にかかった娘のために７４０キロに達する「国土大長征」に出た父親がいる。遺伝疾患の一種である「デュシェンヌ型筋ジストロフィー（ＤＭＤ）」を患っているチョン・サラン（３）さんの父親である烏山（オサン）教会牧師チョン・ヨセフ（３４）さんの話だ。チョン牧師は５日、釜山機張郡（プサン・キジャングン）を出発、一日に４０キロずつ歩いている。蔚山（ウルサン）と慶尚北道浦項（キョンサンブクド・ポハン）、大邱（