【W杯2026アジア最終予選】中国代表 1−3 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）【映像】小川航基、「巧みすぎる駆け引き」からヘディング弾ストライカーらしい見事な動きだった。日本代表のFW小川航基が、中国戦でヘディングシュートからチーム3点目。肝となったのがプルアウェイだった。  4日前のインドネシア戦に続いてCFでスタメン出場した小川は、39分に左CKからヘディングシュートを叩き込んで先制点。さらに