David Alire Garcia[メキシコ市 ２０日 ロイター] - メキシコのシェインバウム大統領は２０日、移民問題を巡ってトランプ次期米大統領と建設的に協力する必要性を強調した。移民を強制送還するとのトランプ氏の公約については「人道的な」政策を促すと述べた。シェインバウム大統領は記者会見で、移民とその人権への配慮を強調しつつ、移民削減に向けた提案をトランプ氏に提示したいと語った。シェインバウム氏はメキシコ初の