＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】身体能力がエグイ「衝撃的な投げ技」柔道のバックボーンを持つ“筋肉バキバキ”の19歳力士が、空中で一回転する衝撃的な投げ技を披露。相手が思わず呆然とするほどの投げに、ファンも「カッコイイぜ」「運動神経抜群」と騒然となった。三段目三十八枚目・雷道（雷）と三段目三十二枚目・北乃庄（放駒）の一番。柔道経験者の19歳・雷道は身長182.8センチ