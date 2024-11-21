【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「大変光栄な気持ちです」（Number_i神宮寺勇太） Number_i神宮寺勇太が、ミキモトとパートナーシップ契約を締結した。 2024年6月にミキモトがパリ・オートクチュール期間中に開催した新作ハイジュエリーコレクション「The Bows（ザ ボウズ）」の発表会に来場した神宮寺。縁あって今回のパートナーシップ契約を締結することとなった。今後、