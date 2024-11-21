■「みんなも1年のご褒美に素敵なプレゼントに出会えますように」（目黒蓮／Snow Man） 【動画】目黒蓮（Snow Man）がFENDIのホリデーギフトを開封！ 目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramを更新。「FENDIさんからホリデーギフトが届きました」と報告し、嬉しそうに開封する動画を公開した。 デニムジャケットにデニムパンツを合わせた目黒は、大きな箱を開け、4つのアイテムが入っているのを見ると驚きと喜びの表